Зеленський закликав до жорсткіших санкцій проти Росії

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів серйозно посилити санкції проти Росії. За його словами, РФ не можна схилити до миру вмовляннями.

Про це український лідер заявив на міжнародному форумі GLOBSEC 2025, що проходить у Празі у четвер, 12 червня.

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Санкції проти Росії

"Нам слід бути реалістами щодо тих, хто приніс війну у Європу. Росію не можна схилити до миру вмовляннями. Але є форми тиску, здатні зашкодити тим, хто за цим стоїть. Я прошу вас підтримати серйозне посилення санкцій проти Росії", — наголосив Зеленський.

За його словами, метою повинне бути значне скорочення нафтових доходів та фінансових можливостей Росії. Глава держави каже, якщо російська нафта продаватиметься не дорожче 30 доларів за барель, то Москва раптом зазвучить миролюбно.

Зеленський закликав перекрити всі лазівки, які дозволяють фінансувати російський федеральний бюджет.

"Політична ізоляція — це коли всі чітко дотримуються правил. А правила — що не тільки Європа, але й Глобальний Південь: Китай, Бразилія, Індія тощо — не займаються з Росією економічними відносинами, не балансують між нами і Росією, а змушують Росію припинити вогонь. Принаймні зробити перший крок щодо закінчення війни. І це важливі речі", — зауважив він.

Український лідер додав, що наразі не бачить такого тиску від цих країн.

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що до завершення повномасштабної війни не дозволить собі продемонструвати жодної слабкості.

А також глава держави підкреслив, що ключова відмінність України від Росії полягає в її ставленні до власного народу.