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Україна береже своїх людей, на відміну від Росії, — Зеленський

12 червня 2025 08:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський закликав негайно посилити санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна принципово відрізняється від Російської Федерації ставленням до власного народу. За його словами, українці — "це не дрова", які підкидають у вогонь війни, як це робить Росія.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

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Володимир Зеленський наголосив на цінності людського життя та необхідності посилення міжнародної підтримки.

Водночас президент підкреслив важливість негайного посилення санкційного тиску на Росію. За його словами, президент країни-агресора Володимир Путін чудово розуміє, що економіка Росії вже перебуває у стані кризи, але намагається виграти час, поки нові обмеження не набули чинності.

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає. Але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час. Тому жорсткі санкції мають бути запроваджені зараз. Бо чим більша підтримка, тим менше українців доведеться гинути. Люди — це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як це роблять росіяни", — підсумував Зеленський в інтерв'ю. 

Нагадаємо, також у цьому інтерв'ю Зеленський висловився, чому Путін "імітує" готовність до переговорів.

Тим часом в Кремлі заявили, що в США нібито незабаром станеться "розпад" через численні протести. 

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