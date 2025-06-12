Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Украина бережет своих людей, в отличие от России, — Зеленский arrow

Украина бережет своих людей, в отличие от России, — Зеленский

12 июня 2025 08:58
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский призвал немедленно усилить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина принципиально отличается от Российской Федерации отношением к собственному народу. По его словам, украинцы — "это не дрова", которые подбрасывают в огонь войны, как это делает Россия.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.

Реклама
Читайте также:

Украина ценит человеческий ресурс, в отличие от России

Владимир Зеленский отметил ценность человеческой жизни и необходимость усиления международной поддержки.

В то же время президент подчеркнул важность немедленного усиления санкционного давления на Россию. По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин прекрасно понимает, что экономика России уже находится в состоянии кризиса, но пытается выиграть время, пока новые ограничения не вступили в силу.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться некоторое время. Поэтому жесткие санкции должны быть введены сейчас. Потому что чем больше поддержка, тем меньше украинцев придется погибать. Люди — это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к нашему народу так, как это делают россияне", — подытожил Зеленский в интервью.

Напомним, также в этом интервью Зеленский высказался, почему Путин "имитирует" готовность к переговорам.

Тем временем в Кремле заявили, что в США якобы вскоре произойдет "распад" из-за многочисленных протестов.

Владимир Зеленский владимир путин украинцы россияне війна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации