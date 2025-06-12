Зеленский призвал немедленно усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина принципиально отличается от Российской Федерации отношением к собственному народу. По его словам, украинцы — "это не дрова", которые подбрасывают в огонь войны, как это делает Россия.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Bild.

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Владимир Зеленский отметил ценность человеческой жизни и необходимость усиления международной поддержки.

В то же время президент подчеркнул важность немедленного усиления санкционного давления на Россию. По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин прекрасно понимает, что экономика России уже находится в состоянии кризиса, но пытается выиграть время, пока новые ограничения не вступили в силу.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться некоторое время. Поэтому жесткие санкции должны быть введены сейчас. Потому что чем больше поддержка, тем меньше украинцев придется погибать. Люди — это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к нашему народу так, как это делают россияне", — подытожил Зеленский в интервью.

Напомним, также в этом интервью Зеленский высказался, почему Путин "имитирует" готовность к переговорам.

Тем временем в Кремле заявили, что в США якобы вскоре произойдет "распад" из-за многочисленных протестов.