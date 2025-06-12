Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський пояснив, що замислив Путін щодо переговорів arrow

Зеленський пояснив, що замислив Путін щодо переговорів

12 червня 2025 07:56
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський прокоментував позицію Трампа щодо війни і переговори з Путіним
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін частково погоджується на дипломатичні контакти з Україною виключно через страх перед новими санкціями з боку Заходу. Москва використовує переговори як інструмент для демонстрації світу видимості діалогу — зокрема, аби уникнути санкцій США.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю для Bild.

Реклама
Читайте також:

Росія створює "ілюзію", що переговори начебто тривають

Зеленський пояснив, що Кремль намагається створити ілюзію "дипломатичного мосту" між Києвом і Москвою, аби показати, зокрема президентові США Дональду Трампу, що "контакт із Україною існує". Таким чином, Росія може заявити, що нібито веде переговори, тому не треба накладати санкції, бо в іншому разі діалогу кінець. 

Ще одна мета Путіна — ізолювати Україну від її західних партнерів. За словами Зеленського, Кремль прагне вести перемовини без участі Європи та США, щоб залишити Київ наодинці й виснажити Україну в затяжній війні без зовнішньої допомоги. 

"Тривала війна без підтримки партнерів (України. Ред.) це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями", — сказав президент.

Що Зеленський думає про позицію Трампа щодо Росії

Коментуючи позицію Дональда Трампа, Зеленський зауважив, що той бачить нещирість Росії й усвідомлює, що Москва бреше щодо своїх намірів. Попри те, що Трамп критикує не лише Путіна, а й самого Зеленського, український лідер готовий це прийняти, якщо така критика сприятиме завершенню війни.

Він також наголосив, що Путін визнає лише мову сили, і саме США мають достатньо потужності, щоб вплинути на Росію. Зеленський висловив сподівання, що американська влада усвідомлює свою роль у стримуванні агресора.

Говорячи про санкції, Зеленський назвав головною помилкою їхню повільну реалізацію. На його думку, це дозволило Кремлю адаптувати економіку й оборонно-промисловий комплекс до обмежень. Президент упевнений, що нові санкції мають бути запроваджені якомога швидше, поки Путін не виграв час на підготовку до нових хвиль тиску.

На завершення президент України наголосив: чим активнішою буде підтримка західних партнерів, тим менше життів буде втрачено.

"Люди — не дрова, які можна кидати у вогонь. Ми не ставимося до своїх так, як це роблять росіяни", — підсумував він.

Нагадаємо, Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії. 

Кількома днями раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Білий Дім нібито хоче послабити санкції проти Росії.

Володимир Зеленський санкції володимир путін переговори війна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації