Зеленський прокоментував позицію Трампа щодо війни і переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін частково погоджується на дипломатичні контакти з Україною виключно через страх перед новими санкціями з боку Заходу. Москва використовує переговори як інструмент для демонстрації світу видимості діалогу — зокрема, аби уникнути санкцій США.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю для Bild.

Реклама

Читайте також:

Росія створює "ілюзію", що переговори начебто тривають

Зеленський пояснив, що Кремль намагається створити ілюзію "дипломатичного мосту" між Києвом і Москвою, аби показати, зокрема президентові США Дональду Трампу, що "контакт із Україною існує". Таким чином, Росія може заявити, що нібито веде переговори, тому не треба накладати санкції, бо в іншому разі діалогу кінець.

Ще одна мета Путіна — ізолювати Україну від її західних партнерів. За словами Зеленського, Кремль прагне вести перемовини без участі Європи та США, щоб залишити Київ наодинці й виснажити Україну в затяжній війні без зовнішньої допомоги.

"Тривала війна без підтримки партнерів (України. — Ред.) — це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями", — сказав президент.

Що Зеленський думає про позицію Трампа щодо Росії

Коментуючи позицію Дональда Трампа, Зеленський зауважив, що той бачить нещирість Росії й усвідомлює, що Москва бреше щодо своїх намірів. Попри те, що Трамп критикує не лише Путіна, а й самого Зеленського, український лідер готовий це прийняти, якщо така критика сприятиме завершенню війни.

Він також наголосив, що Путін визнає лише мову сили, і саме США мають достатньо потужності, щоб вплинути на Росію. Зеленський висловив сподівання, що американська влада усвідомлює свою роль у стримуванні агресора.

Говорячи про санкції, Зеленський назвав головною помилкою їхню повільну реалізацію. На його думку, це дозволило Кремлю адаптувати економіку й оборонно-промисловий комплекс до обмежень. Президент упевнений, що нові санкції мають бути запроваджені якомога швидше, поки Путін не виграв час на підготовку до нових хвиль тиску.

На завершення президент України наголосив: чим активнішою буде підтримка західних партнерів, тим менше життів буде втрачено.

"Люди — не дрова, які можна кидати у вогонь. Ми не ставимося до своїх так, як це роблять росіяни", — підсумував він.

Нагадаємо, Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії.

Кількома днями раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Білий Дім нібито хоче послабити санкції проти Росії.