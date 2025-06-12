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Зеленский объяснил, что задумал Путин относительно переговоров

12 июня 2025 07:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский прокомментировал позицию Трампа по войне и переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин частично соглашается на дипломатические контакты с Украиной исключительно из-за страха перед новыми санкциями со стороны Запада. Москва использует переговоры как инструмент для демонстрации миру видимости диалога — в частности, чтобы избежать санкций США.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью для Bild.

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Россия создает "иллюзию", что переговоры якобы продолжаются

Зеленский пояснил, что Кремль пытается создать иллюзию "дипломатического моста" между Киевом и Москвой, чтобы показать, в частности, президенту США Дональду Трампу, что "контакт с Украиной существует". Таким образом, Россия может заявить, что якобы ведет переговоры, поэтому не надо накладывать санкции, потому что в противном случае диалогу конец.

Еще одна цель Путина — изолировать Украину от ее западных партнеров. По словам Зеленского, Кремль стремится вести переговоры без участия Европы и США, чтобы оставить Киев наедине и истощить Украину в затяжной войне без внешней помощи.

"Длительная война без поддержки партнеров (Украины.  Ред.) это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями", — сказал президент.

Что Зеленский думает о позиции Трампа в отношении России

Комментируя позицию Дональда Трампа, Зеленский отметил, что тот видит неискренность России и осознает, что Москва врет относительно своих намерений. Несмотря на то, что Трамп критикует не только Путина, но и самого Зеленского, украинский лидер готов это принять, если такая критика будет способствовать завершению войны.

Он также отметил, что Путин признает только язык силы, и именно США имеют достаточно мощности, чтобы повлиять на Россию. Зеленский выразил надежду, что американские власти осознают свою роль в сдерживании агрессора.

Говоря о санкциях, Зеленский назвал главной ошибкой их медленную реализацию. По его мнению, это позволило Кремлю адаптировать экономику и оборонно-промышленный комплекс к ограничениям. Президент уверен, что новые санкции должны быть введены как можно скорее, пока Путин не выиграл время на подготовку к новым волнам давления.

В завершение президент Украины подчеркнул: чем активнее будет поддержка западных партнеров, тем меньше жизней будет потеряно.

"Люди — не дрова, которые можно бросать в огонь. Мы не относимся к своим так, как это делают россияне", — подытожил он.

Напомним, Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что Белый Дом якобы хочет ослабить санкции против России.

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