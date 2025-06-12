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Зеленський відповів, чого ніколи не зробить до завершення війни

12 червня 2025 10:04
Євтушенко Аліна - редактор
Зеленський відповів, чи відчував відчай та сумніви за час війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до завершення повномасштабної війни ніколи не покаже жодних слабких моментів. Водночас лідер зазначив, що відчував моменти сумнівів та відчаю.

Про це інформує Politico.

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Зеленський про моменти відчаю за час війни

"До кінця війни я ніколи не покажу жодних моментів слабкості", — сказав лідер України.

Водночас, відповідаючи на питання репортера про те, як часто в президента України виникають сумніви, він зазначив, що навіть Вінстон Черчилль відчував моменти відчаю, борючись із нацистами у Другій світовій війні.

"У мене не менше сумнівів, ніж у будь-кого в Україні. Але різниця в тому, що я президент. Тому до кінця війни я ніколи не покажу жодних моментів слабкості. І я ніколи ні з ким не поділюся своїми чорними днями", — наголосив Зеленський.

Крім того, він заявив, що важелі для припинення війни — у руках Трампа, тому що Путін не розуміє нічого, крім сили, а Америка має її.

Водночас глава держави додав, що Росія просто бреше американському лідеру.

"Більшість глав держав і урядів поділяють мою думку, і я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє. Це найголовніше. Як ви на це відреагуєте — це рішення Америки", — зазначив президент.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що Путін частково погоджується на дипломатичні контакти з Україною виключно через страх перед новими санкціями.

Крім того, лідер країни наголосив, що Україна принципово відрізняється від Російської Федерації ставленням до власного народу.

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