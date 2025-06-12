Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский ответил, чего никогда не сделает до завершения войны arrow

Зеленский ответил, чего никогда не сделает до завершения войны

12 июня 2025 10:04
Евтушенко Алина - редактор
Зеленский ответил, испытывал ли отчаяние и сомнения за время войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до завершения полномасштабной войны никогда не покажет никаких слабых моментов. В то же время лидер отметил, что испытывал моменты сомнений и отчаяния.

Об этом информирует Politico.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о моментах отчаяния за время войны

"До конца войны я никогда не покажу никаких моментов слабости", — сказал лидер Украины.

В то же время, отвечая на вопрос репортера о том, как часто у президента Украины возникают сомнения, он отметил, что даже Уинстон Черчилль испытывал моменты отчаяния, сражаясь с нацистами во Второй мировой войне.

"У меня не меньше сомнений, чем у любого в Украине. Но разница в том, что я президент. Поэтому до конца войны я никогда не покажу никаких моментов слабости. И я никогда ни с кем не поделюсь своими черными днями", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он заявил, что рычаги для прекращения войны — в руках Трампа, потому что Путин не понимает ничего, кроме силы, а Америка имеет ее.

В то же время глава государства добавил, что Россия просто врет американскому лидеру.

"Большинство глав государств и правительств разделяют мое мнение, и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает. Это самое главное. Как вы на это отреагируете — это решение Америки", — отметил президент.

Напомним, что недавно Зеленский заявил, что Путин частично соглашается на дипломатические контакты с Украиной исключительно из-за страха перед новыми санкциями.

Кроме того, лидер страны подчеркнул, что Украина принципиально отличается от Российской Федерации отношением к собственному народу.

Владимир Зеленский обстрелы президент война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации