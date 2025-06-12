Зеленский ответил, испытывал ли отчаяние и сомнения за время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до завершения полномасштабной войны никогда не покажет никаких слабых моментов. В то же время лидер отметил, что испытывал моменты сомнений и отчаяния.

Об этом информирует Politico.

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"До конца войны я никогда не покажу никаких моментов слабости", — сказал лидер Украины.

В то же время, отвечая на вопрос репортера о том, как часто у президента Украины возникают сомнения, он отметил, что даже Уинстон Черчилль испытывал моменты отчаяния, сражаясь с нацистами во Второй мировой войне.

"У меня не меньше сомнений, чем у любого в Украине. Но разница в том, что я президент. Поэтому до конца войны я никогда не покажу никаких моментов слабости. И я никогда ни с кем не поделюсь своими черными днями", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он заявил, что рычаги для прекращения войны — в руках Трампа, потому что Путин не понимает ничего, кроме силы, а Америка имеет ее.

В то же время глава государства добавил, что Россия просто врет американскому лидеру.

"Большинство глав государств и правительств разделяют мое мнение, и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает. Это самое главное. Как вы на это отреагируете — это решение Америки", — отметил президент.

Напомним, что недавно Зеленский заявил, что Путин частично соглашается на дипломатические контакты с Украиной исключительно из-за страха перед новыми санкциями.

Кроме того, лидер страны подчеркнул, что Украина принципиально отличается от Российской Федерации отношением к собственному народу.