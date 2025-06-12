Зеленский призвал к более жестким санкциям против России

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров серьезно усилить санкции против России. По его словам, РФ нельзя склонить к миру уговорами.

Об этом украинский лидер заявил на международном форуме GLOBSEC 2025, который проходит в Праге в четверг, 12 июня.

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Санкции против России

"Нам следует быть реалистами в отношении тех, кто принес войну в Европу. Россию нельзя склонить к миру уговорами. Но есть формы давления, способные навредить тем, кто за этим стоит. Я прошу вас поддержать серьезное усиление санкций против России", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, целью должно быть значительное сокращение нефтяных доходов и финансовых возможностей России. Глава государства говорит, если российская нефть будет продаваться не дороже 30 долларов за баррель, то Москва вдруг зазвучит миролюбиво.

Зеленский призвал перекрыть все лазейки, которые позволяют финансировать российский федеральный бюджет.

"Политическая изоляция — это когда все четко придерживаются правил. А правила — что не только Европа, но и Глобальный Юг: Китай, Бразилия, Индия и так далее — не занимаются с Россией экономическими отношениями, не балансируют между нами и Россией, а заставляют Россию прекратить огонь. По крайней мере сделать первый шаг к окончанию войны. И это важные вещи", — отметил он.

Украинский лидер добавил, что пока не видит такого давления от этих стран.

Напомним, Зеленский отметил, что до завершения полномасштабной войны не позволит себе продемонстрировать никакой слабости.

А глава государства подчеркнул, что ключевое отличие Украины от России заключается в ее отношении к собственному народу.