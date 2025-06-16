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Фон дер Ляйен призывает G7 усилить давление на Россию

16 июня 2025 09:49
Анастасия Постоенко - Редактор
ЕС готовит 18-й пакет санкций и ждет поддержки G7 — заявление Урсулы фон дер Ляйен
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию, чтобы добиться реального прекращения огня в Украине. Она выступила с этим заявлением накануне переговоров лидеров G7.

Об этом сообщает Reuters.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции остаются ключевым инструментом, который может заставить Россию вернуться за стол переговоров. По ее словам, Евросоюз уже предложил 18-й пакет санкций и ожидает поддержки со стороны международных партнеров.

"Мы должны усилить давление на Россию, чтобы обеспечить настоящее прекращение огня, привести Россию за стол переговоров и положить конец этой войне, санкции имеют решающее значение для этого. На прошлой неделе мы предложили пакет из 18 санкций. Я приглашу всех партнеров G7 присоединиться к нам в этих усилиях", — высказалась Урсула фон дер Ляйен.

Однако позиция США остается неопределенной. Президент Дональд Трамп, который сейчас сосредоточен на угрозах конфликта между Израилем и Ираном, не спешит поддерживать новые ограничения против Кремля, опасаясь, что это может помешать достижению перемирия.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что, несмотря на изменение фокуса внимания мира на события на Ближнем Востоке, войну в Украине нельзя отодвинуть на второй план. По ее словам, Иранская угроза, включая распространение дронов и ракет, которые поражают как украинские, так и израильские города, является еще одним свидетельством взаимозависимости современных конфликтов.

Во время личного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху фон дер Ляйен подтвердила право Израиля на защиту, однако подчеркнула важность дипломатического решения проблемы ядерной программы Ирана.

"Иран является главным источником региональной нестабильности, и мы всегда четко заявляли, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Недавние события подчеркнули растущую взаимосвязь между конфликтами в Европе с одной стороны и на Ближнем Востоке с другой. Одни и те же беспилотники и баллистические ракеты, разработанные и изготовленные в Иране, без разбора поражают города в Украине и Израиле", — подытожила чиновница.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский обратился к партнерам с призывом усилить санкции против России.

Неделю назад, 10 июня, Урсула фон дер Ляйен представила 18-й пакет санкций и сообщила, какие ограничения туда будут входить.

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