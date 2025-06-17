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Зеленський зустрівся з прем’єром Канади під час саміту G7

17 червня 2025 21:06
Анастасія Писаненко - редактор
Саміт G7 — Зеленський зустрівся із Марком Карні
Володимир Зеленський та Марк Карні. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Анастасія Писаненко - редактор

У вівторок, 17 червня, під час саміту G7 Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Українська сторона поінформувала про чергову масовану ракетно-дронову атаку Російської Федерації, здійснену в ніч проти 17 червня.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про переговори Зеленського та Карні

За словами глави держави, окупаційні війська завдали ударів по житлових будинках і цивільній інфраструктурі, застосувавши 440 іранських БпЛА типу "Shahed" та 32 ракети, зокрема балістичні.

У центрі уваги переговорів — подальша координація зусиль у межах НАТО, G7 та міжнародної коаліції країн, які надають допомогу Україні. Обговорено конкретні кроки щодо зміцнення української системи протиповітряної оборони, розширення військово-технічної співпраці, зокрема спільне виробництво озброєння та залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України.

Президент подякував Канаді за рішення щодо запровадження нового пакета санкцій проти так званого "тіньового флоту" РФ, низки фізичних осіб, а також понад 40 компаній, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження.

Окремо Володимир Зеленський відзначив надання Україні нового пакета військової допомоги, що включає дрони, гелікоптери та боєприпаси на суму понад 2 мільярди доларів США.

У межах домовленостей також передбачено наступний транш допомоги на аналогічну суму за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Зеленський зустрівся з прем’єром Канади під час саміту G7 - фото 2
 Володимир Зеленський та Марк Карні. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський зустрівся з прем’єром Канади під час саміту G7 - фото 3
 Володимир Зеленський на саміті у Канаді. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, на полях саміту "Великої сімки" у Канаді в Президента України Володимира Зеленського та його команди запланована низка важливих міжнародних зустрічей.

Також ми повідомляли, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.

Володимир Зеленський Канада G7 війна в Україні Марк Карні
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