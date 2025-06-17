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Зеленский встретился с премьером Канады во время саммита G7

17 июня 2025 21:06
Анастасия Писаненко - редактор
Саммит G7 — Зеленский встретился с Марком Карни
Владимир Зеленский и Марк Карни. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Анастасия Писаненко - редактор

Во вторник, 17 июня, во время саммита G7 Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с Премьер-министром Канады Марком Карни. Украинская сторона проинформировала об очередной массированной ракетно-дроновой атаке Российской Федерации, осуществленной в ночь на 17 июня.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о переговорах Зеленского и Карни

По словам главы государства, оккупационные войска нанесли удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, применив 440 иранских БпЛА типа "Shahed" и 32 ракеты, в том числе баллистические.

В центре внимания переговоров — дальнейшая координация усилий в рамках НАТО, G7 и международной коалиции стран, оказывающих помощь Украине. Обсуждены конкретные шаги по укреплению украинской системы противовоздушной обороны, расширение военно-технического сотрудничества, в частности совместное производство вооружения и привлечение инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Президент поблагодарил Канаду за решение о введении нового пакета санкций против так называемого "теневого флота" РФ, ряда физических лиц, а также более 40 компаний, которые помогают России обходить международные ограничения.

Отдельно Владимир Зеленский отметил предоставление Украине нового пакета военной помощи, включающего дроны, вертолеты и боеприпасы на сумму более 2 миллиардов долларов США.

В рамках договоренностей также предусмотрен следующий транш помощи на аналогичную сумму за счет доходов от замороженных российских активов.

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Владимир Зеленский и Марк Карни. Фото: Telegram Владимира Зеленского
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Владимир Зеленский на саммите в Канаде. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, на полях саммита "Большой семерки" в Канаде у Президента Украины Владимира Зеленского и его команды запланирован ряд важных международных встреч.

Также мы сообщали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию.

Владимир Зеленский Канада G7 война в Украине Марк Карни
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