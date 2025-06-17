Саммит G7 — Зеленский встретился с Марком Карни

Владимир Зеленский и Марк Карни. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 17 июня, во время саммита G7 Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с Премьер-министром Канады Марком Карни. Украинская сторона проинформировала об очередной массированной ракетно-дроновой атаке Российской Федерации, осуществленной в ночь на 17 июня.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Что известно о переговорах Зеленского и Карни

По словам главы государства, оккупационные войска нанесли удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, применив 440 иранских БпЛА типа "Shahed" и 32 ракеты, в том числе баллистические.

В центре внимания переговоров — дальнейшая координация усилий в рамках НАТО, G7 и международной коалиции стран, оказывающих помощь Украине. Обсуждены конкретные шаги по укреплению украинской системы противовоздушной обороны, расширение военно-технического сотрудничества, в частности совместное производство вооружения и привлечение инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Президент поблагодарил Канаду за решение о введении нового пакета санкций против так называемого "теневого флота" РФ, ряда физических лиц, а также более 40 компаний, которые помогают России обходить международные ограничения.

Отдельно Владимир Зеленский отметил предоставление Украине нового пакета военной помощи, включающего дроны, вертолеты и боеприпасы на сумму более 2 миллиардов долларов США.

В рамках договоренностей также предусмотрен следующий транш помощи на аналогичную сумму за счет доходов от замороженных российских активов.

Владимир Зеленский и Марк Карни. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Владимир Зеленский на саммите в Канаде. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, на полях саммита "Большой семерки" в Канаде у Президента Украины Владимира Зеленского и его команды запланирован ряд важных международных встреч.

Также мы сообщали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию.