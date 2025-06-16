Саміт G7 у Канаді 16 червня — у Зеленського запланована низка зустрічей

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

На полях саміту G7 у Канаді в Президента України Володимира Зеленського та його команди запланована низка важливих міжнародних зустрічей. Головною темою обговорень стане — підтримка України.

Про це повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram в понеділок, 16 червня.

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За словами Єрмака, на полях саміту G7 буде чимало міжнародних зустрічей у Президента та команди.

"Важливі теми — оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця, інвестиції в наш ВПК", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Єрмака у Telegram

Раніше ми писали, що на полях саміту "Великої Сімки" 16 червня американський лідер Дональд Трамп може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми повідомляли, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.