Трамп та Зеленський можуть сьогодні зустрітися - деталі

Трамп може зустрітися із Зеленським на G7 у Канаді, — ЗМІ
Президент США Дональд Трамп вже незабаром зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Це може статися на полях саміту "Великої Сімки" у Канаді у понеділок, 16 червня.
Про це пише Assotiated Press.
Зустріч Трампа та Зеленського
Так, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що у Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами країн на полях саміту G7. Водночас вона не уточнила, з ким саме.
"Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться", — сказала Левітт.
Серед лідерів країн, які не входять до "Великої Сімки", але були запрошені на саміт, очільники України, Індії, Бразилії, Південної Африки, Південної Кореї, Австралії, Мексики й ОАЕ.
На порядку денному також буде російське повномасштабне вторгнення в Україну. Очікується, що під час візиту на саміт Зеленський зустрінеться з Трампом.
Попередня зустріч Трампа та Зеленського
Зазначимо, що попереднього разу лідери України та США зустрілися у Ватикані 26 квітня, напередодні похорону Папи Франциска.
Тоді їхня розмова тривала близько 15 хвилин та відбулася "тет-а-тет". Обидва президенти назвали зустріч "продуктивною" та "історичною".
Нагадаємо, очільник Кремля намагається відвернути увагу Трампа від повномасштабного вторгнення в Україну, пропонуючи "допомогу" у посередництві в конфлікті на Близькому Сході.
Також Путін під час розмови з американським лідером "висловив готовність" до продовження переговорів з Україною.
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