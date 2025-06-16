Трамп та Зеленський можуть сьогодні зустрітися - деталі

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вже незабаром зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Це може статися на полях саміту "Великої Сімки" у Канаді у понеділок, 16 червня.

Про це пише Assotiated Press.

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Зустріч Трампа та Зеленського

Так, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що у Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами країн на полях саміту G7. Водночас вона не уточнила, з ким саме.

"Білий дім все ще наполегливо працює над остаточним узгодженням цього графіка, і ми оприлюднимо його, щойно він у нас з'явиться", — сказала Левітт.

Серед лідерів країн, які не входять до "Великої Сімки", але були запрошені на саміт, очільники України, Індії, Бразилії, Південної Африки, Південної Кореї, Австралії, Мексики й ОАЕ.

На порядку денному також буде російське повномасштабне вторгнення в Україну. Очікується, що під час візиту на саміт Зеленський зустрінеться з Трампом.

Попередня зустріч Трампа та Зеленського

Зазначимо, що попереднього разу лідери України та США зустрілися у Ватикані 26 квітня, напередодні похорону Папи Франциска.

Тоді їхня розмова тривала близько 15 хвилин та відбулася "тет-а-тет". Обидва президенти назвали зустріч "продуктивною" та "історичною".

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Нагадаємо, очільник Кремля намагається відвернути увагу Трампа від повномасштабного вторгнення в Україну, пропонуючи "допомогу" у посередництві в конфлікті на Близькому Сході.

Також Путін під час розмови з американським лідером "висловив готовність" до продовження переговорів з Україною.