Трамп и Зеленский могут сегодня встретиться - детали

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп уже вскоре встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это может произойти на полях саммита "Большой Семерки" в Канаде в понедельник, 16 июня.

Об этом пишет Assotiated Press.

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Встреча Трампа и Зеленского

Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у Трампа запланированы двусторонние встречи с лидерами стран на полях саммита G7. В то же время она не уточнила, с кем именно.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", — сказала Левитт.

Среди лидеров стран, которые не входят в "Большую семерку", но были приглашены на саммит, руководители Украины, Индии, Бразилии, Южной Африки, Южной Кореи, Австралии, Мексики и ОАЭ.

На повестке дня также будет российское полномасштабное вторжение в Украину. Ожидается, что во время визита на саммит Зеленский встретится с Трампом.

Предыдущая встреча Трампа и Зеленского

Отметим, что в предыдущий раз лидеры Украины и США встретились в Ватикане 26 апреля, накануне похорон Папы Франциска.

Тогда их разговор длился около 15 минут и состоялся "тет-а-тет". Оба президента назвали встречу "продуктивной" и "исторической".

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Напомним, глава Кремля пытается отвлечь внимание Трампа от полномасштабного вторжения в Украину, предлагая "помощь" в посредничестве в конфликте на Ближнем Востоке.

Также Путин во время разговора с американским лидером "выразил готовность" к продолжению переговоров с Украиной.