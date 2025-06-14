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Компроміс з убивцями — Зеленський висловився про переговори з РФ

14 червня 2025 17:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори Росії та України про закінчення війни — Зеленський відреагував на ультиматуми Москви
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Так званий "мирний план", який пропонує Росія, насправді є ультиматумом. Він сформульований так, аби Україна не змогла його виконати.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

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Зеленський зауважив, що Україна не раз демонструвала готовність до мирного врегулювання, але не шляхом капітуляції.

"Те, що пропонує Росія, не мирний план — це ультиматум. Він написаний так, щоб Україна ніколи не могла цього виконати. Світ мав ставити ультиматуми Путіну, але цього не відбувається", — наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що Росія продовжує залишатися агресором у цій війні.

"Вони прийшли до нас. І сам факт того, що ми маємо сідати за стіл переговорів з убивцями — це вже компроміс з нашого боку", — підсумував Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни, хоча намагається це показати американському лідеру Дональду Трампу. Також глава держави пояснив, чому Путін частково погоджується на дипломатичні контакти з Україною

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