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Компромисс с убийцами — Зеленский высказался о переговорах с РФ

14 июня 2025 17:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговоры России и Украины об окончании войны - Зеленский отреагировал на ультиматумы Москвы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Так называемый "мирный план", который предлагает Россия, на самом деле является ультиматумом. Он сформулирован так, чтобы Украина не смогла его выполнить.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

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Зеленский отметил, что Украина не раз демонстрировала готовность к мирному урегулированию, но не путем капитуляции.

"То, что предлагает Россия, не мирный план — это ультиматум. Он написан так, чтобы Украина никогда не могла этого выполнить. Мир должен был ставить ультиматумы Путину, но этого не происходит", — подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает оставаться агрессором в этой войне.

"Они пришли к нам. И сам факт того, что мы должны садиться за стол переговоров с убийцами — это уже компромисс с нашей стороны", — подытожил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны, хотя пытается это показать американскому лидеру Дональду Трампу. Также глава государства объяснил, почему Путин частично соглашается на дипломатические контакты с Украиной.

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