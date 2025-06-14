Переговоры России и Украины об окончании войны - Зеленский отреагировал на ультиматумы Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Так называемый "мирный план", который предлагает Россия, на самом деле является ультиматумом. Он сформулирован так, чтобы Украина не смогла его выполнить.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

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Зеленский отметил, что Украина не раз демонстрировала готовность к мирному урегулированию, но не путем капитуляции.

"То, что предлагает Россия, не мирный план — это ультиматум. Он написан так, чтобы Украина никогда не могла этого выполнить. Мир должен был ставить ультиматумы Путину, но этого не происходит", — подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает оставаться агрессором в этой войне.

"Они пришли к нам. И сам факт того, что мы должны садиться за стол переговоров с убийцами — это уже компромисс с нашей стороны", — подытожил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны, хотя пытается это показать американскому лидеру Дональду Трампу. Также глава государства объяснил, почему Путин частично соглашается на дипломатические контакты с Украиной.