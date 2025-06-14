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Зеленський пояснив, чому Росія не хоче закінчувати війну

14 червня 2025 16:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Чому Росія не хоче закінчувати війну — Зеленський дав пояснення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Без активної участі Сполучених Штатів зупинити агресію Росії практично неможливо. Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю  Newsmax.

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Чому Путін не може зупинити війну

За словами Зеленського, якщо США не долучаться до мирного процесу, а тим більше — обмежать допомогу Україні, то позиції Києва в переговорах із Кремлем будуть вкрай слабкими. Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни, хоча намагається це показати американському лідеру Дональду Трампу, аби уникнути санкцій.

Президент застеріг, що реальне економічне стримування агресора можливе лише через жорсткі санкції, які, навіть якщо не подіють миттєво, з часом обов’язково матимуть ефект.

"Без введення санкцій у нього немає жодних обмежень. Якщо Трамп введе санкції, у Путіна точно будуть обмежені економічні можливості. Так, це не спрацює в перший місяць, у другий, у третій, але воно спрацює. Точно спрацює. І Путін сьогодні показує всім, що він нібито налаштований конструктивно, шукає політичний, дипломатичний шлях уникнення ескалації. Це неправда", — сказав глава держави.

Зеленський також порівняв дії Путіна із поїздом, що мчить на великій швидкості без машиніста. На його думку, РФ настільки радикалізувала власне суспільство, що вже не може зупинити воєнну машину — мова йде як про мільярдні оборонні прибутки оточення Путіна, так і про пропаганду, що підштовхує росіян до війни "до кінця".

"Це неможливо просто так зупинити. Це як поїзд на великій швидкості, де за кермом нікого немає. Розумієте? Тобто це неможливо. А завдяки інформаційному простору радикалізував своє суспільство. Яке так розхитане інформацією, що хоче воювати. Яке налаштоване проти НАТО, проти Америки, проти Заходу", — додав український лідер.

Президент наголосив, що потрібне припинення вогню, але не лише — потрібні сильні санкції та чіткий план завершення війни й гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін частково погоджується на дипломатичні контакти з Україною виключно через страх перед новими санкціями.

Також глава держави сказав, що до завершення повномасштабної війни ніколи не покаже жодних слабких моментів.

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