Почему Россия не хочет заканчивать войну - Зеленский дал объяснения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Без активного участия Соединенных Штатов остановить агрессию России практически невозможно. Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

Реклама

Читайте также:

Почему Путин не может остановить войну

По словам Зеленского, если США не присоединятся к мирному процессу, а тем более — ограничат помощь Украине, то позиции Киева в переговорах с Кремлем будут крайне слабыми. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны, хотя пытается это показать американскому лидеру Дональду Трампу, чтобы избежать санкций.

Президент предостерег, что реальное экономическое сдерживание агрессора возможно только через жесткие санкции, которые, даже если не подействуют мгновенно, со временем обязательно будут иметь эффект.

"Без введения санкций у него нет никаких ограничений. Если Трамп введет санкции, у Путина точно будут ограничены экономические возможности. Да, это не сработает в первый месяц, во второй, в третий, но оно сработает. Точно сработает. И Путин сегодня показывает всем, что он якобы настроен конструктивно, ищет политический, дипломатический путь избежания эскалации. Это неправда", — сказал глава государства.

Зеленский также сравнил действия Путина с поездом, который мчится на большой скорости без машиниста. По его мнению, РФ настолько радикализировала собственное общество, что уже не может остановить военную машину — речь идет как о миллиардных оборонных прибылях окружения Путина, так и о пропаганде, которая подталкивает россиян к войне "до конца".

"Это невозможно просто так остановить. Это как поезд на большой скорости, где за рулем никого нет. Понимаете? То есть это невозможно. А благодаря информационному пространству радикализировал свое общество. Которое так расшатано информацией, что хочет воевать. Которое настроено против НАТО, против Америки, против Запада", — добавил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что нужно прекращение огня, но не только — нужны сильные санкции и четкий план завершения войны и гарантии безопасности для Украины.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин частично соглашается на дипломатические контакты с Украиной исключительно из-за страха перед новыми санкциями.

Также глава государства сказал, что до завершения полномасштабной войны никогда не покажет никаких слабых моментов.