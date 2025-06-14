Кремль хоче продовжити переговори з Україною після 22 червня — росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом. У розмові головний терорист країни-агресорки виразив готовність до переговорів з Україною після 22 червня.

Про це повідомляє помічник Путіна Юрій Ушаков.

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"Путін у бесіді з Трампом підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня", — цитують Ушакова росЗМІ.

Також посіпака Путіна додав, що сторони в розмові нібито заявили про "задоволення позитивними особистими стосунками".

Скриншот повідомлення росЗМІ у Telegram

Нагадаємо, що в суботу, 14 червня, відбулась 50-хвилинна розмова Трампа з Путіним. Вони обговорили не лише війну в Україні, а й ескалацію на Близькому Сході.

Також ми повідомляли, що нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав причину, з якої Путін погоджується вести переговори. Очільником Кремля керує зовсім не бажання перемир'я.

Крім того, український лідер пояснив, чому Путін не хоче закінчувати війну, а також висловив занепокоєння, що російський диктатор таки обдурить Трампа.

Додамо, що Зеленський висловився й щодо переговорів із Росією. За його словами, меморандум Кремля насправді є ультиматумом, адже документ сформульовано так, що Україна не може його виконати.