Кремль хоче продовжити переговори з Україною після 22 червня — росЗМІ

У Кремлі готові продовжити переговори з Україною — назвали дату
Російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом. У розмові головний терорист країни-агресорки виразив готовність до переговорів з Україною після 22 червня.
Про це повідомляє помічник Путіна Юрій Ушаков.
Путін заявив про готовність продовжити переговори
"Путін у бесіді з Трампом підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня", — цитують Ушакова росЗМІ.
Також посіпака Путіна додав, що сторони в розмові нібито заявили про "задоволення позитивними особистими стосунками".
Нагадаємо, що в суботу, 14 червня, відбулась 50-хвилинна розмова Трампа з Путіним. Вони обговорили не лише війну в Україні, а й ескалацію на Близькому Сході.
Також ми повідомляли, що нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав причину, з якої Путін погоджується вести переговори. Очільником Кремля керує зовсім не бажання перемир'я.
Крім того, український лідер пояснив, чому Путін не хоче закінчувати війну, а також висловив занепокоєння, що російський диктатор таки обдурить Трампа.
Додамо, що Зеленський висловився й щодо переговорів із Росією. За його словами, меморандум Кремля насправді є ультиматумом, адже документ сформульовано так, що Україна не може його виконати.
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