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В Кремле готовы продолжить переговоры с Украиной — назвали дату

14 июня 2025 19:51
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Кремль хочет продолжить переговоры с Украиной после 22 июня — росСМИ
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В разговоре главный террорист страны-агрессора выразил готовность к переговорам с Украиной после 22 июня.

Об этом сообщает помощник Путина Юрий Ушаков.

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"Путин в беседе с Трампом подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной после 22 июня", — цитируют Ушакова росСМИ.

Также приспешник Путина добавил, что стороны в разговоре якобы заявили об "удовлетворении положительными личными отношениями".

В Кремле готовы продолжить переговоры с Украиной — назвали дату - фото 1
Скриншот сообщения росСМИ в Telegram

Напомним, что в субботу, 14 июня, состоялся 50-минутный разговор Трампа с Путиным. Они обсудили не только войну в Украине, но и эскалацию на Ближнем Востоке.

Также мы сообщали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой Путин соглашается вести переговоры. Главой Кремля руководит вовсе не желание перемирия.

Кроме того, украинский лидер объяснил, почему Путин не хочет заканчивать войну, а также выразил беспокойство, что российский диктатор таки обманет Трампа.

Добавим, что Зеленский высказался и относительно переговоров с Россией. По его словам, меморандум Кремля на самом деле является ультиматумом, ведь документ сформулирован так, что Украина не может его выполнить.

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