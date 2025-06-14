Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Трамп провів розмову з Путіним — що обговорили arrow

Трамп провів розмову з Путіним — що обговорили

14 червня 2025 19:08
Аркадій Пастула - Редактор
Розмова Трампа з Путіним 14 червня — що обговорили сторони
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 14 червня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала 50 хвилин.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Реклама
Читайте також:

Розмова Трампа з Путіним 14 червня

Ушаков назвав розмову Путіна з Трампом "корисною". Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході. 

Путін розповів лідеру Штатів  про проведені напередодні розмови з президентом Ірану і прем'єром Ізраїлю.

"Путін нагадав Трампу про пропозицію Росії щодо пошуку взаємоприйнятних домовленостей щодо іранського ядерного досьє. Трамп оцінив ситуацію на Близькому Сході як вельми тривожну. Президенти не виключили повернення до переговорного треку щодо іранської ядерної програми", — зазначив Ушаков.

За інформацією РФ, Путін поінформував Трампа про виконання домовленостей, яких досягли в Стамбулі 2 червня.

Крім того, російський диктатор нібито висловив готовність продовжувати переговори з Україною.

null
Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, остання розмова між Трампом та Путіним відбулася 4 червня. Сторони обговорили спецоперацію СБУ "Павутина".

Згодом Трамп оцінив розмову як "хорошу". Однак наголосив, що російський диктатор "говорив про те, чого він хоче".

США володимир путін переговори Дональд Трамп Україна Росія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації