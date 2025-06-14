Розмова Трампа з Путіним 14 червня — що обговорили сторони

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 14 червня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала 50 хвилин.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

Реклама

Читайте також:

Розмова Трампа з Путіним 14 червня

Ушаков назвав розмову Путіна з Трампом "корисною". Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Путін розповів лідеру Штатів про проведені напередодні розмови з президентом Ірану і прем'єром Ізраїлю.

"Путін нагадав Трампу про пропозицію Росії щодо пошуку взаємоприйнятних домовленостей щодо іранського ядерного досьє. Трамп оцінив ситуацію на Близькому Сході як вельми тривожну. Президенти не виключили повернення до переговорного треку щодо іранської ядерної програми", — зазначив Ушаков.

За інформацією РФ, Путін поінформував Трампа про виконання домовленостей, яких досягли в Стамбулі 2 червня.

Крім того, російський диктатор нібито висловив готовність продовжувати переговори з Україною.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, остання розмова між Трампом та Путіним відбулася 4 червня. Сторони обговорили спецоперацію СБУ "Павутина".

Згодом Трамп оцінив розмову як "хорошу". Однак наголосив, що російський диктатор "говорив про те, чого він хоче".