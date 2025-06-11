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Трамп згадав про розмову з Путіним — що сказав

11 червня 2025 17:16
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп оцінив останню телефонну розмову з Путіним
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп прокоментував останню телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він оцінив її, як "хорошу".

Про це Трамп сказав під час подкасту Pod Force One.

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Американський президент вважає, що війна Росії проти України є "жорстокою" та нічого схожого у світі не було з часів Другої світової війни.

Також відомо, що нещодавно Трамп розмовляв телефоном з Путіним. За його словами, російський диктатор "говорив про те, чого він хоче, і говорив про те, чого він не хоче".

"Ми мали хорошу розмову, але поки що нічого з цього не вийшло", — додав він.

Нагадаємо, під час останньої розмови 4 червня Трамп обговорив з Путіним атаки дронів на російську авіацію в межах спецоперації СБУ "Павутина".

Також ми писали, що внаслідок операції СБУ вдалося уразити щонайменше 41 російський літак.

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