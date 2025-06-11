Трамп оценил последний телефонный разговор с Путиным

Трамп вспомнил о разговоре с Путиным — что сказал
Президент США Дональд Трамп прокомментировал последний телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он оценил его, как "хороший".
Об этом Трамп сказал во время подкаста Pod Force One.
Мнения Трампа относительно войны в Украине
Американский президент считает, что война России против Украины является "жестокой" и ничего похожего в мире не было со времен Второй мировой войны.
Также известно, что недавно Трамп разговаривал по телефону с Путиным. По его словам, российский диктатор "говорил о том, чего он хочет, и говорил о том, чего он не хочет".
"Мы имели хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", — добавил он.
Напомним, во время последнего разговора 4 июня Трамп обсудил с Путиным атаки дронов на российскую авиацию в рамках спецоперации СБУ "Паутина".
Также мы писали, что в результате операции СБУ удалось поразить по меньшей мере 41 российский самолет.
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