Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Трамп вспомнил о разговоре с Путиным — что сказал arrow

Трамп вспомнил о разговоре с Путиным — что сказал

11 июня 2025 17:16
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп оценил последний телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последний телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он оценил его, как "хороший".

Об этом Трамп сказал во время подкаста Pod Force One.

Реклама
Читайте также:

Мнения Трампа относительно войны в Украине

Американский президент считает, что война России против Украины является "жестокой" и ничего похожего в мире не было со времен Второй мировой войны.

Также известно, что недавно Трамп разговаривал по телефону с Путиным. По его словам, российский диктатор "говорил о том, чего он хочет, и говорил о том, чего он не хочет".

"Мы имели хороший разговор, но пока ничего из этого не вышло", — добавил он.

Напомним, во время последнего разговора 4 июня Трамп обсудил с Путиным атаки дронов на российскую авиацию в рамках спецоперации СБУ "Паутина".

Также мы писали, что в результате операции СБУ удалось поразить по меньшей мере 41 российский самолет.

США владимир путин Дональд Трамп война в Украине прекращение огня
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации