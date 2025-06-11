Маск вибачився перед Трампом за свої дописи в X
Американський мільярдер Ілон Маск перепросив у президента США Дональда Трампа за свої дописи на платформі Х. Він зазначив, що шкодує про сказане.
Новий допис опубліковано на сторінці Маска в Х у середу, 11 червня.
Що сказав Маск
Маск визнав, що деякі його дописи в соціальній мережі X щодо Дональда Трампа були надто емоційними. Підприємець зазначив, що шкодує про сказане.
"Я шкодую про деякі з моїх постів щодо президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", — йдеться у повідомленні.
Раніше мільярдер Ілон Маск видалив свій допис у соцмережі X, в якому стверджував, що прізвище президента США Дональда Трампа фігурує у файлах Епштейна.
Нагадаємо, після сварки з винахідником Ілоном Маском президент США Дональд Трамп назвав його запеклим наркоманом.
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