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Маск вибачився перед Трампом за свої дописи в X

11 червня 2025 12:17
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ілон Маск перепросив у президента США Дональда Трампа за свої дописи на платформі Х
Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: The Washington Post
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Американський мільярдер Ілон Маск перепросив у президента США Дональда Трампа за свої дописи на платформі Х. Він зазначив, що шкодує про сказане.

Новий допис опубліковано на сторінці Маска в Х у середу, 11 червня.

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Що сказав Маск

Маск визнав, що деякі його дописи в соціальній мережі X щодо Дональда Трампа були надто емоційними. Підприємець зазначив, що шкодує про сказане.

"Я шкодую про деякі з моїх постів щодо президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко", — йдеться у повідомленні.

Маск перепросив у Трампа
Повідомлення Маска в Х

Раніше мільярдер Ілон Маск видалив свій допис у соцмережі X, в якому стверджував, що прізвище президента США Дональда Трампа фігурує у файлах Епштейна.

Нагадаємо, після сварки з винахідником Ілоном Маском президент США Дональд Трамп назвав його запеклим наркоманом.

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