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Маск извинился перед Трампом за свои посты в X

11 июня 2025 12:17
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Илон Маск извинился перед президентом США Дональдом Трампом за свои сообщения на платформе Х
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: The Washington Post
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Американский миллиардер Илон Маск извинился перед президентом США Дональдом Трампом за свои сообщения на платформе Х. Он отметил, что сожалеет о сказанном.

Новое сообщение опубликовано на странице Маска в Х в среду, 11 июня.

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Маск признал, что некоторые его сообщения в социальной сети X относительно Дональда Трампа были слишком эмоциональными. Предприниматель отметил, что сожалеет о сказанном.

"Я сожалею о некоторых из моих постов в отношении президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — говорится в сообщении.

Маск перепросив у Трампа
Сообщение Маска в Х

Ранее миллиардер Илон Маск удалил свое сообщение в соцсети X, в котором утверждал, что фамилия президента США Дональда Трампа фигурирует в файлах Эпштейна.

Напомним, после ссоры с изобретателем Илоном Маском президент США Дональд Трамп назвал его заядлым наркоманом.

США Илон Маск Дональд Трамп Белый дом извинения
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