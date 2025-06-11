Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: The Washington Post

Американский миллиардер Илон Маск извинился перед президентом США Дональдом Трампом за свои сообщения на платформе Х. Он отметил, что сожалеет о сказанном.

Новое сообщение опубликовано на странице Маска в Х в среду, 11 июня.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Маск

Маск признал, что некоторые его сообщения в социальной сети X относительно Дональда Трампа были слишком эмоциональными. Предприниматель отметил, что сожалеет о сказанном.

"Я сожалею о некоторых из моих постов в отношении президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — говорится в сообщении.

Сообщение Маска в Х

Ранее миллиардер Илон Маск удалил свое сообщение в соцсети X, в котором утверждал, что фамилия президента США Дональда Трампа фигурирует в файлах Эпштейна.

Напомним, после ссоры с изобретателем Илоном Маском президент США Дональд Трамп назвал его заядлым наркоманом.