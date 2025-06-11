Маск извинился перед Трампом за свои посты в X
Американский миллиардер Илон Маск извинился перед президентом США Дональдом Трампом за свои сообщения на платформе Х. Он отметил, что сожалеет о сказанном.
Новое сообщение опубликовано на странице Маска в Х в среду, 11 июня.
Что сказал Маск
Маск признал, что некоторые его сообщения в социальной сети X относительно Дональда Трампа были слишком эмоциональными. Предприниматель отметил, что сожалеет о сказанном.
"Я сожалею о некоторых из моих постов в отношении президента Дональда Трампа на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — говорится в сообщении.
Ранее миллиардер Илон Маск удалил свое сообщение в соцсети X, в котором утверждал, что фамилия президента США Дональда Трампа фигурирует в файлах Эпштейна.
Напомним, после ссоры с изобретателем Илоном Маском президент США Дональд Трамп назвал его заядлым наркоманом.
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