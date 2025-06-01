Спецоперація СБУ Павутина — чи зможе Росія відновити втрачені літаки

Літак Ту-95. Фото: Wikipedia Commons

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію "Павутина". В рамках операції дрони атакували аеродроми зі стратегічними літаками Росії і ці втрати Москви є болісними, адже відновити чи побудувати нові літаки — неможливо.

Про це повідомляє Telegram-канал PRONIN.

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В рамках операції "Павутина" під атакою опинилися чотири аеродроми і було уражено літаки типів: А-50, Ту-95 і Ту-22М3. Тепер детально щодо кожного з них.

А-50 — це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

"Росія наразі не здатна виробляти нові літаки А-50. Це пов’язано з відсутністю необхідних технологій та виробничих потужностей. Хоча були спроби модернізувати існуючі літаки до версії А-50У, ці зусилля обмежені і не компенсують втрати", — пише автор каналу.

Ту-95 є стратегічними бомбардувальниками, які здатні нести крилаті ракети великої дальності. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ дуже часто повідомляли про зліт цих літаків і пуск ракет, коли ворог вчиняв масований обстріл України.

"Виробництво Ту-95 завершилося ще в радянські часи. Наразі Росія не має можливості виготовляти нові літаки цього типу. Існуючі літаки проходять модернізацію до версії Ту-95МСМ, але це не є повноцінною заміною новим виробам", — пояснює PRONIN.

Ту-22М3 — це надзвуковий бомбардувальник середньої дальності, який теж активно використовуються для ударів по містам України.

"Останній Ту-22М3 був випущений у 1993 році. Росія не має технологій для відновлення виробництва цих літаків. Наявні літаки поступово втрачають боєздатність, і їх кількість зменшується", — сказано у дописі.

Резюмуючи PRONIN пише, що якщо потоплення крейсера "Москва" було символом втрати флагмана, то сьогоднішній удар є ампутацією стратегічної авіації, яку неможливо відновити.

"Це як одночасно втрата для Путіна руки, ноги, пі*юна і носа", — додав Telegram-канал.

Унікальна спецоперація СБУ "Павутина"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів деталі операції на території РФ. Зокрема, для атаки було використано 117 дронів. Загалом уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. У вартості це приблизно 7 млрд доларів.

"Найцікавіше — і вже зараз це можна говорити публічно — "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей", — повідомив глава держави.

Також ми писали, що операція СБУ збіглася с дуже важливою датою. Рівно 29 років тому, 1 червня 1996 року, Україна віддала Росії своє ядерне та стратегічне озброєння. Це відбулося в рамках Будапештського меморандуму.