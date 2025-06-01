Спецоперация СБУ Паутина - сможет ли Россия восстановить потерянные самолеты

Самолет Ту-95. Фото: Wikipedia Commons

В воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию "Паутина". В рамках операции дроны атаковали аэродромы со стратегическими самолетами России и эти потери Москвы являются болезненными, ведь восстановить или построить новые самолеты — невозможно.

Об этом сообщает Telegram-канал PRONIN.

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В рамках операции "Паутина" под атакой оказались четыре аэродрома и были поражены самолеты типов: А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Теперь подробно по каждому из них.

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А-50 — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

"Россия пока не способна производить новые самолеты А-50. Это связано с отсутствием необходимых технологий и производственных мощностей. Хотя были попытки модернизировать существующие самолеты до версии А-50У, эти усилия ограничены и не компенсируют потери", — пишет автор канала.

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Ту-95 являются стратегическими бомбардировщиками, которые способны нести крылатые ракеты большой дальности. В частности, Воздушные силы ВСУ очень часто сообщали о взлете этих самолетов и пуске ракет, когда враг совершал массированный обстрел Украины.

"Производство Ту-95 завершилось еще в советские времена. Сейчас Россия не имеет возможности изготавливать новые самолеты этого типа. Существующие самолеты проходят модернизацию до версии Ту-95МСМ, но это не является полноценной заменой новым изделиям", — объясняет PRONIN.

Ту-22М3 — это сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности, который тоже активно используются для ударов по городам Украины.

"Последний Ту-22М3 был выпущен в 1993 году. Россия не имеет технологий для возобновления производства этих самолетов. Имеющиеся самолеты постепенно теряют боеспособность, и их количество уменьшается", — сказано в заметке.

Резюмируя PRONIN пишет, что если потопление крейсера "Москва" было символом потери флагмана, то сегодняшний удар является ампутацией стратегической авиации, которую невозможно восстановить.

"Это как одновременно потеря для Путина руки, ноги, пи*юна и носа", — добавил Telegram-канал.

Уникальная спецоперация СБУ "Паутина"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал детали операции на территории РФ. В частности, для атаки было использовано 117 дронов. В общем поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. В стоимости это примерно 7 млрд долларов.

"Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", — сообщил глава государства.

Также мы писали, что операция СБУ совпала с очень важной датой. Ровно 29 лет назад, 1 июня 1996 года, Украина отдала России свое ядерное и стратегическое вооружение. Это произошло в рамках Будапештского меморандума.