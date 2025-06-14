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Трамп провел разговор с Путиным — что обсудили

14 июня 2025 19:08
Аркадий Пастула - Редактор
Разговор Трампа с Путиным 14 июня — что обсудили стороны
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 14 июня, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился 50 минут.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

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Разговор Трампа с Путиным 14 июня

Ушаков назвал разговор Путина с Трампом "полезным". Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин рассказал лидеру Штатов о проведенных накануне разговорах с президентом Ирана и премьером Израиля.

"Путин напомнил Трампу о предложении России по поиску взаимоприемлемых договоренностей по иранскому ядерному досье. Трамп оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную. Президенты не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе", — отметил Ушаков.

По информации РФ, Путин проинформировал Трампа о выполнении договоренностей, которых достигли в Стамбуле 2 июня.

Кроме того, российский диктатор якобы выразил готовность продолжать переговоры с Украиной.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, последний разговор между Трампом и Путиным состоялся 4 июня. Стороны обсудили спецоперацию СБУ "Паутина".

Впоследствии Трамп оценил разговор как "хороший". Однако подчеркнул, что российский диктатор "говорил о том, чего он хочет".

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