Путін не хоче завершення війни й обдурить Трампа — заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну. За його словами, врешті-решт лідер країни-агресорки обдурить Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це український лідер сказав в інтервʼю для американського телеканалу Newsmax у суботу, 14 червня.

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Путін обдурить Трампа

"Я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну і врешті-решт він обдурить Трампа. Ви побачите це, весь світ це побачить. Він така людина", — зауважив Зеленський.

За його словами, Путін готовий до якихось кроків, де ескалація буде тільки під сильним тиском.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що реальне економічне стримування Росія можливе лише через жорсткі санкції.

А на міжнародному форумі GLOBSEC 2025 глава держави закликав партнерів серйозно посилити санкції проти Росії.