Путин не хочет завершения войны и обманет Трампа — заявление Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну. По его словам, в конце концов лидер страны-агрессора обманет Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом украинский лидер сказал в интервью для американского телеканала Newsmax в субботу, 14 июня.

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Путин обманет Трампа

"Я считаю, что Путин не хочет закончить войну и в конце концов он обманет Трампа. Вы увидите это, весь мир это увидит. Он такой человек", — отметил Зеленский.

По его словам, Путин готов к каким-то шагам, где эскалация будет только под сильным давлением.

Напомним, Зеленский заявил, что реальное экономическое сдерживание Россия возможно только через жесткие санкции.

А на международном форуме GLOBSEC 2025 глава государства призвал партнеров серьезно усилить санкции против России.