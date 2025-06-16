Саммит G7 в Канаде 16 июня - у Зеленского запланирован ряд встреч

Ермак раскрыл, что ждет Зеленского на саммите G7
На полях саммита G7 в Канаде у Президента Украины Владимира Зеленского и его команды запланирован ряд важных международных встреч. Главной темой обсуждений станет — поддержка Украины.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в понедельник, 16 июня.
Что ждет Зеленского на G7
По словам Ермака, на полях саммита G7 будет немало международных встреч у президента и команды.
"Важные темы — оборонная поддержка Украины, санкции, экономическое сотрудничество, инвестиции в наш ВПК", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на полях саммита "Большой Семерки" 16 июня американский лидер Дональд Трамп может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также мы сообщали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию.
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