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Ермак раскрыл, что ждет Зеленского на саммите G7

16 июня 2025 12:53
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Саммит G7 в Канаде 16 июня - у Зеленского запланирован ряд встреч
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: УНИАН
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

На полях саммита G7 в Канаде у Президента Украины Владимира Зеленского и его команды запланирован ряд важных международных встреч. Главной темой обсуждений станет — поддержка Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в понедельник, 16 июня.

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Что ждет Зеленского на G7

По словам Ермака, на полях саммита G7 будет немало международных встреч у президента и команды.

"Важные темы — оборонная поддержка Украины, санкции, экономическое сотрудничество, инвестиции в наш ВПК", — говорится в сообщении.

Андрій Єрмак саміт у Канаді
Сообщение Ермака в Telegram

Ранее мы писали, что на полях саммита "Большой Семерки" 16 июня американский лидер Дональд Трамп может встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы сообщали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию.

Владимир Зеленский Канада Андрей Ермак G7 саммит
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