В Канаде G7 выразила полную поддержку Украине

Канада принимает саммит лидеров G7. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Лидеры стран G7 на саммите в Канаде выступили с мощным сигналом в поддержку Украины, подчеркнув необходимость прекращения войны и достижения справедливого мира. В совместном заявлении после переговоров была подтверждена дипломатическая формула урегулирования конфликта при активном участии международных партнеров.

Полный текст совместного заявления обнародовали в пресс-службе премьер-министра Канады.

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Главные тезисы совместного заявления лидеров G7

Участники саммита G7 поддержали усилия Президента США Дональда Трампа, направленные на установление справедливого и устойчивого мира. Также отмечено, что Украина взяла на себя обязательства к безусловному прекращению огня, и аналогичные действия ожидаются от российской стороны.

Отдельное внимание лидеры G7 уделили давлению на Россию. Речь идет о готовности применять все доступные рычаги, включая экономические санкции, чтобы остановить агрессию.

В рамках саммита также состоялась отдельная встреча с участием Президента Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Основные темы диалога касались дальнейшей поддержки сильной и независимой Украины, финансирования оборонных потребностей, а также планы по послевоенному восстановлению и восстановлению страны.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что позиция стран "Большой семерки" является мощным сигналом, что мир признает принципиальную позицию Украины.

"Мы готовы к миру. Но мир возможен только тогда, когда Россия остановит террор. Украина благодарна партнерам G7 за лидерство. Мы боремся не только за свою свободу — мы боремся за стабильность всего демократического мира", — написал Ермак.

Напомним, Владимир Зеленский также встретился с премьер-министром Канады Марком Рютте и выступил на саммите G7.

Впоследствии глава государства сообщил об итогах встреч в рамках саммита G7.