Зеленський виступив на саміті G7 — основні заяви президента

Проведення саміту G7. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У вівторок, 17 червня, Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті "Великої сімки". Там він окреслив ключові виклики, з якими зіштовхується Україна, а також закликав світових лідерів до рішучіших дій задля припинення війни та зміцнення глобальної безпеки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Що Зеленський повідомив на саміті G7

У своєму виступі глава держави заявив, що президент Росії Володимир Путін зірвав усі мирні ініціативи, а дипломатичні зусилля щодо завершення війни залишаються безрезультатними через ігнорування Москвою будь-яких пропозицій.

Зеленський повідомив, що Україна пережила одну з найбільших атак від початку повномасштабного вторгнення: по країні було випущено 440 дронів і 32 ракети, зокрема балістичні та касетні. У Києві внаслідок удару пошкоджено близько 150 будинків, загинуло щонайменше 15 осіб, серед них — громадянин США.

Президент наголосив на критичній важливості протиповітряної оборони й звернувся до країн G7 із закликом прискорити постачання систем Patriot, NASAMS, IRIS-T і відповідних боєприпасів. Окремо він закликав допомогти з локалізацією виробництва ППО на території України.

Особливу увагу Зеленський приділив міжнародним загрозам, пов’язаним зі співпрацею Росії з Іраном і Північною Кореєю. За його словами, Москва не лише модернізує дрони-камікадзе типу "шахед", а й передає технології їх виробництва до КНДР, що становить виклик для глобальної безпеки.

Також Президент повідомив, що Україна активно працює над створенням перехоплювачів дронів, однак для масштабного захисту міст потрібне додаткове фінансування. Це, за його словами, водночас зміцнить і обороноздатність союзників.

Зеленський закликав країни "Великої сімки" посилити санкційний тиск на Росію, зокрема знизити граничну ціну на експорт російської нафти до 30 доларів за барель та ухвалити 18-й пакет санкцій ЄС.

Не менш важливим пунктом виступу стала потреба в стабільній бюджетній підтримці України — щорічно на рівні 40 мільярдів доларів, що дозволить державі вистояти в умовах тривалої війни.

Окремо Зеленський звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа, закликавши його використати свій вплив на Володимира Путіна для припинення агресії.

Підсумовуючи свій виступ, Президент України заявив: "Ми повинні зробити війну нестерпною для Кремля — тільки тоді з’явиться шанс на справедливий мир".

Нагадаємо, що в рамках саміту G7 Президент України Володимир Зеленський провів окремі переговори з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні. У ході зустрічі глава української держави поінформував канадського колегу про черговий масштабний повітряний напад, здійснений Росією в ніч на 17 червня із застосуванням ракет та безпілотників.

Також ми повідомляли, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.