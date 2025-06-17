Зеленский выступил на саммите G7 — основные заявления президента

Проведение саммита G7. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 17 июня, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой семерки". Там он очертил ключевые вызовы, с которыми сталкивается Украина, а также призвал мировых лидеров к более решительным действиям для прекращения войны и укрепления глобальной безопасности.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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В своем выступлении глава государства заявил, что президент России Владимир Путин сорвал все мирные инициативы, а дипломатические усилия по завершению войны остаются безрезультатными из-за игнорирования Москвой любых предложений.

Зеленский сообщил, что Украина пережила одну из крупнейших атак с начала полномасштабного вторжения: по стране было выпущено 440 дронов и 32 ракеты, в том числе баллистические и кассетные. В Киеве в результате удара повреждено около 150 домов, погибли по меньшей мере 15 человек, среди них — гражданин США.

Президент подчеркнул критическую важность противовоздушной обороны и обратился к странам G7 с призывом ускорить поставки систем Patriot, NASAMS, IRIS-T и соответствующих боеприпасов. Отдельно он призвал помочь с локализацией производства ПВО на территории Украины.

Особое внимание Зеленский уделил международным угрозам, связанным с сотрудничеством России с Ираном и Северной Кореей. По его словам, Москва не только модернизирует дроны-камикадзе типа "шахед", но и передает технологии их производства в КНДР, что представляет вызов для глобальной безопасности.

Также Президент сообщил, что Украина активно работает над созданием перехватчиков дронов, однако для масштабной защиты городов требуется дополнительное финансирование. Это, по его словам, одновременно укрепит и обороноспособность союзников.

Зеленский призвал страны "Большой семерки" усилить санкционное давление на Россию, в частности снизить предельную цену на экспорт российской нефти до 30 долларов за баррель и принять 18-й пакет санкций ЕС.

Не менее важным пунктом выступления стала потребность в стабильной бюджетной поддержке Украины — ежегодно на уровне 40 миллиардов долларов, что позволит государству выстоять в условиях длительной войны.

Отдельно Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу, призвав его использовать свое влияние на Владимира Путина для прекращения агрессии.

Подытоживая свое выступление, Президент Украины заявил: "Мы должны сделать войну невыносимой для Кремля - только тогда появится шанс на справедливый мир".

Напомним, что в рамках саммита G7 Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные переговоры с Премьер-министром Канады Марком Карни. В ходе встречи глава украинского государства проинформировал канадского коллегу об очередном масштабном воздушном нападении, совершенном Россией в ночь на 17 июня с применением ракет и беспилотников.

Также мы сообщали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию.