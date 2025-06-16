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Анексія Криму та Севастополя — ЄС продовжив санкції проти РФ

16 червня 2025 22:58
Аркадій Пастула - Редактор
ЄС продовжив санкції проти Росії через анексію Криму до 2026 року
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Європейський Союз у понеділок, 16 червня, продовжив санкції проти Росії через анексію Криму та міста Севастополь. Обмеження діятимуть до 23 червня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Європейської Ради.

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Санкції проти Росії

"Рада ЄС сьогодні вирішила оновити санкції, які були представлені Європейським Союзом у відповідь на злочинну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією до 23 червня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Санкції проти Росії вперше застосували у червні 2014 року. Обмеження передбачали заборону на ввезення до ЄС товарів, вироблених на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, а також заборону інвестування в інфраструктурні та туристичні проєкти в цих регіонах.

Крім того, було заборонено експорт низки товарів і технологій, зокрема для компаній, що працюють у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також у сферах розвідки, видобутку й розробки нафти, газу та корисних копалин.

У заяві йдеться, що ЄС не визнає та продовжує засуджувати злочинну анексію Криму та Севастополя Росією у порушенні міжнародного права.

"ЄС залишається твердим у власних зобов’язаннях щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, та у підтримці її законного права на самооборону проти російської агресії", — йдеться у документі.

Нагадаємо, лідерка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала G7 посилити санкції проти Росії.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що проти РФ необхідно посилити санкції. За його словами, Кремль не можна схилити до миру вмовляннями.

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