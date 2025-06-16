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Аннексия Крыма и Севастополя — ЕС продлил санкции против РФ

16 июня 2025 22:58
Аркадий Пастула - Редактор
ЕС продлил санкции против России из-за аннексии Крыма до 2026 года
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Европейский Союз в понедельник, 16 июня, продлил санкции против России из-за аннексии Крыма и города Севастополь. Ограничения будут действовать до 23 июня 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского Совета.

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"Совет ЕС сегодня решил обновить санкции, которые были представлены Европейским Союзом в ответ на преступную аннексию Крыма и города Севастополь Российской Федерацией до 23 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Санкции против России впервые применили в июне 2014 года. Ограничения предусматривали запрет на ввоз в ЕС товаров, произведенных на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, а также запрет инвестирования в инфраструктурные и туристические проекты в этих регионах.

Кроме того, был запрещен экспорт ряда товаров и технологий, в частности для компаний, работающих в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также в сферах разведки, добычи и разработки нефти, газа и полезных ископаемых.

В заявлении говорится, что ЕС не признает и продолжает осуждать преступную аннексию Крыма и Севастополя Россией в нарушение международного права.

"ЕС остается твердым в собственных обязательствах относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, и в поддержке ее законного права на самооборону против российской агрессии", — говорится в документе.

Напомним, лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала G7 усилить санкции против России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что против РФ необходимо усилить санкции. По его словам, Кремль нельзя склонить к миру уговорами.

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