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Главная Новости дня ЕС готовит новые мощные санкции против России, — фон дер Ляен

ЕС готовит новые мощные санкции против России, — фон дер Ляен

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 17:06
ЕС готовит новые мощные санкции для России - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Что известно о новых санкциях против РФ

Европейский Союз работает над 18-м пакетом санкций против Российской Федерации. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он станет "жестким и болезненным" для страны-агрессора.

Об этом руководительница Еврокомиссии заявила во время своего выступления на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Она заверила в неизменной поддержке Украины со стороны европейских партнеров.

"Мы многому можем научиться у вас. Но главное — мы можем помочь вам выжить и победить", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, что во время саммита "Большой семерки", который состоялся в Канаде, лидеры стран-участниц выступили с совместным заявлением, в котором в очередной раз подтвердили солидарность с Украиной. В документе отмечается необходимость прекращения вооруженной агрессии и достижения справедливого и устойчивого мира.

При этом Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го санкционного пакета ЕС, который должен был усилить давление на Россию. Причиной стало недовольство планами Евросоюза поэтапно сокращать закупку российских энергоресурсов. Обе страны выступили против ограничений, которые, по их мнению, могут нанести ущерб их национальным энергетическим интересам.

Европейский союз санкции Урсула фон дер Ляйен ЕС Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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