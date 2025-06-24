ЕС готовит новые мощные санкции для России - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз работает над 18-м пакетом санкций против Российской Федерации. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он станет "жестким и болезненным" для страны-агрессора.

Об этом руководительница Еврокомиссии заявила во время своего выступления на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Она заверила в неизменной поддержке Украины со стороны европейских партнеров.

"Мы многому можем научиться у вас. Но главное — мы можем помочь вам выжить и победить", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, что во время саммита "Большой семерки", который состоялся в Канаде, лидеры стран-участниц выступили с совместным заявлением, в котором в очередной раз подтвердили солидарность с Украиной. В документе отмечается необходимость прекращения вооруженной агрессии и достижения справедливого и устойчивого мира.

При этом Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го санкционного пакета ЕС, который должен был усилить давление на Россию. Причиной стало недовольство планами Евросоюза поэтапно сокращать закупку российских энергоресурсов. Обе страны выступили против ограничений, которые, по их мнению, могут нанести ущерб их национальным энергетическим интересам.