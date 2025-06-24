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Зеленський закликав обмежити ціну на нафту РФ, щоб зупинити війну

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 23:14
Зеленський закликав обмежити ціну на нафту РФ - що відомо
Виступ Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента
Ключові моменти Як Зеленський пропонує вплинути на Росію

У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський висловив чітку позицію щодо необхідності жорстких заходів для припинення війни з Росією. За його словами, барель російської нафти повинен коштувати не більше 30 доларів.

Про це український лідер заявив під час свого звернення до Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів.

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За словами президента, такий рівень цін не просто зупинить агресію, а й зробить неможливими будь-які майбутні військові операції Москви.

Володимир Зеленський окреслив два головні напрямки тиску на Росію. Перший — максимальна ізоляція країни-агресора на міжнародній арені. Другий — посилена оборонна підтримка України.

Український лідер наголосив на важливості ухвалення 18-го пакету санкцій, які мають бути справжніми, болючими і спрямованими на обмеження ресурсів Кремля для ведення війни.

"Нам потрібен 18-й пакет. Нам потрібні справжні і болючі санкції проти Росії. [...] Що справді обмежить їхню здатність вести війну — це встановлення стелі у 30 доларів за барель", — заявив Зеленський, підкресливши, що така міра зупинить не лише поточну агресію, а й унеможливить будь-які майбутні військові операції Росії.

Президент також закликав Європу продемонструвати солідарність із Україною, підтвердивши, що країна не залишиться сама у протистоянні з агресором.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 червня, під час проведення саміту НАТО в Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Крім того, очікується, що в рамках саміту НАТО Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За попередніми даними, переговори можуть відбутися вже 25 червня в першій половині дня.

Володимир Зеленський санкції нафта війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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