Зеленський закликав обмежити ціну на нафту РФ - що відомо

Зеленський закликав обмежити ціну на нафту РФ, щоб зупинити війну
У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський висловив чітку позицію щодо необхідності жорстких заходів для припинення війни з Росією. За його словами, барель російської нафти повинен коштувати не більше 30 доларів.
Про це український лідер заявив під час свого звернення до Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів.
Як Зеленський пропонує вплинути на Росію
За словами президента, такий рівень цін не просто зупинить агресію, а й зробить неможливими будь-які майбутні військові операції Москви.
Володимир Зеленський окреслив два головні напрямки тиску на Росію. Перший — максимальна ізоляція країни-агресора на міжнародній арені. Другий — посилена оборонна підтримка України.
Український лідер наголосив на важливості ухвалення 18-го пакету санкцій, які мають бути справжніми, болючими і спрямованими на обмеження ресурсів Кремля для ведення війни.
"Нам потрібен 18-й пакет. Нам потрібні справжні і болючі санкції проти Росії. [...] Що справді обмежить їхню здатність вести війну — це встановлення стелі у 30 доларів за барель", — заявив Зеленський, підкресливши, що така міра зупинить не лише поточну агресію, а й унеможливить будь-які майбутні військові операції Росії.
Президент також закликав Європу продемонструвати солідарність із Україною, підтвердивши, що країна не залишиться сама у протистоянні з агресором.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 червня, під час проведення саміту НАТО в Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Крім того, очікується, що в рамках саміту НАТО Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За попередніми даними, переговори можуть відбутися вже 25 червня в першій половині дня.
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