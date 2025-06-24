Зеленський зустрівся з Макроном на саміті НАТО

Володимир Зеленський та Емманюель Макрона. Фото: кадр з відео

У вівторок, 24 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Це відбулося на полях саміту НАТО у Гаазі.

Про це з місця події інформує кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський зустрівся з Макроном — що відомо

Сьогодні, 24 червня, у межах саміту НАТО в Гаазі відбулася зустріч лідерів України та Франції — Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона.

Зазначимо, що 24 червня у Гаазі розпочався дводенний саміт НАТО, який супроводжується Публічним форумом, організованим Альянсом спільно з урядом Нідерландів.

Головні теми цьогорічної зустрічі — зміцнення системи стримування й оборони НАТО, розширення оборонних інвестицій, розвиток співпраці з Європейським Союзом та довгострокова підтримка України у війні й відновленні.

Президент України Володимир Зеленський також бере участь у заходах саміту.

У нього запланована насичена програма, зокрема зустрічі з низкою лідерів, які відбуватимуть протягом цих двох днів саміту. Очікується, що темою його переговорів стане поглиблення оборонної співпраці, надання військової допомоги, створення умов для справедливого миру та підтримка міжнародної безпеки.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський підсумував перші результати зустрічей на саміті НАТО.

Зокрема, Дональд Трамп відповів, чи зустрінеться із Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.