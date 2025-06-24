Зеленский встретился с Макроном на саммите НАТО

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрона. Фото: кадр из видео

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Это произошло на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом с места события информирует корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сегодня, 24 июня, в рамках саммита НАТО в Гааге состоялась встреча лидеров Украины и Франции — Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.

Отметим, что 24 июня в Гааге начался двухдневный саммит НАТО, который сопровождается Публичным форумом, организованным Альянсом совместно с правительством Нидерландов.

Главные темы нынешней встречи — укрепление системы сдерживания и обороны НАТО, расширение оборонных инвестиций, развитие сотрудничества с Европейским Союзом и долгосрочная поддержка Украины в войне и восстановлении.

Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в мероприятиях саммита.

У него запланирована насыщенная программа, в частности встречи с рядом лидеров, которые будут проходить в течение этих двух дней саммита. Ожидается, что темой его переговоров станет углубление оборонного сотрудничества, предоставление военной помощи, создание условий для справедливого мира и поддержка международной безопасности.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский подытожил первые результаты встреч на саммите НАТО.

В частности, Дональд Трамп ответил, встретится ли с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.