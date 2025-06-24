Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп відповів, чи зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

Трамп відповів, чи зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 16:54
Стало відомо, чи зустрінеться Трамп із Зеленським
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Трамп про можливу зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп відповів, чи зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО. Відтак, за його словами, ця зустріч може відбутися.

Про це інформує Le Monde.

Реклама
Читайте також:

Трамп про можливу зустріч із Зеленським

Отже, очільник Білого Дому Дональд Трамп підтвердив можливість зустрічі із лідером України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі.

Президент США оголосив на борту Air Force One, прямуючи до Гааги, що він, "ймовірно", зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

"Я йому скажу: "Як ти?". Він у складній ситуації, він взагалі не мав там бути", — сказав Трамп.

Лідер США має прибути до Гааги у вівторок увечері, 24 червня.

Зауважимо, що Єрмак та Рубіо сьогодні обговорили підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Раніше ми інформували, що Зеленський має намір провести зустріч із Дональдом Трампом у межах саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня.

Нагадаємо, у Гаазі сьогодні, 24 червня, стартував саміт НАТО — що обговорюватимуть лідери країн.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп саміт зустріч
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації