Стало відомо, чи зустрінеться Трамп із Зеленським

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відповів, чи зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО. Відтак, за його словами, ця зустріч може відбутися.

Про це інформує Le Monde.

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Отже, очільник Білого Дому Дональд Трамп підтвердив можливість зустрічі із лідером України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Гаазі.

Президент США оголосив на борту Air Force One, прямуючи до Гааги, що він, "ймовірно", зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

"Я йому скажу: "Як ти?". Він у складній ситуації, він взагалі не мав там бути", — сказав Трамп.

Лідер США має прибути до Гааги у вівторок увечері, 24 червня.

Зауважимо, що Єрмак та Рубіо сьогодні обговорили підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Раніше ми інформували, що Зеленський має намір провести зустріч із Дональдом Трампом у межах саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня.

Нагадаємо, у Гаазі сьогодні, 24 червня, стартував саміт НАТО — що обговорюватимуть лідери країн.