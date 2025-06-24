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Головна Новини дня У Гаазі стартує саміт НАТО — розклад подій на сьогодні

У Гаазі стартує саміт НАТО — розклад подій на сьогодні

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Дата публікації: 24 червня 2025 09:38
Саміт НАТО стартує в Гаазі — програма першого дня
Підготовка до саміту НАТО в Гаазі. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Ключові моменти Саміт НАТО в Гаазі — програма 24 червня Володимир Зеленський має кілька запланованих зустрічей

24 червня у Гаазі розпочинається дводенний саміт НАТО, який супроводжується Публічним форумом, організованим Альянсом спільно з урядом Нідерландів. Головні теми цьогорічної зустрічі — зміцнення системи стримування й оборони НАТО, розширення оборонних інвестицій, розвиток співпраці з Європейським Союзом та довгострокова підтримка України у війні й відновленні.

На саміті НАТО буде присутня кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка оперативно висвітлюватиме усе, що відбуватиметься на заході. 

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Саміт НАТО в Гаазі — програма 24 червня

У центрі дискусій буде тема посилення стійкості демократичних суспільств, спільна відповідь на терористичні загрози, справедливий розподіл фінансового навантаження між країнами-членами, а також формування нового трансатлантичного консенсусу щодо безпеки.

Очікується виступ генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ключова промова премʼєр-міністра Нідерландів Діка Схофа та участь низки провідних політиків, експертів і військових лідерів. Серед головних питань — роль НАТО в безпеці Європи, спільні дії з ЄС, позиція США, а також стратегічне майбутнє Альянсу.

Володимир Зеленський має кілька запланованих зустрічей 

Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у заходах саміту.

У нього запланована насичена програма, зокрема зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, премʼєром Португалії Луїшем Монтенегру та виступ перед парламентом Нідерландів.

Очікується, що темою його переговорів стане поглиблення оборонної співпраці, надання військової допомоги, створення умов для справедливого миру та підтримка міжнародної безпеки.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляло, які деталі відомі про саміт НАТО та скільки коштів витратять на його проведення. 

Також раніше в МЗС повідомляли, які очікування має Україна від НАТО. 

Володимир Зеленський НАТО Гаага саміт Марк Рютте
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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