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Главная Новости дня В Гааге стартует саммит НАТО — расписание событий на сегодня

В Гааге стартует саммит НАТО — расписание событий на сегодня

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Дата публикации 24 июня 2025 09:38
Саммит НАТО стартует в Гааге - программа первого дня
Подготовка к саммиту НАТО в Гааге. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Ключові моменти Саммит НАТО в Гааге — программа 24 июня Владимир Зеленский имеет несколько запланированных встреч

24 июня в Гааге начинается двухдневный саммит НАТО, который сопровождается Публичным форумом, организованным Альянсом совместно с правительством Нидерландов. Главные темы нынешней встречи — укрепление системы сдерживания и обороны НАТО, расширение оборонных инвестиций, развитие сотрудничества с Европейским Союзом и долгосрочная поддержка Украины в войне и восстановлении.

На саммите НАТО будет присутствовать корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, которая будет оперативно освещать все, что будет происходить на мероприятии.

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Саммит НАТО в Гааге — программа 24 июня

В центре дискуссий будет тема усиления устойчивости демократических обществ, совместный ответ на террористические угрозы, справедливое распределение финансовой нагрузки между странами-членами, а также формирование нового трансатлантического консенсуса по безопасности.

Ожидается выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ключевая речь премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и участие ряда ведущих политиков, экспертов и военных лидеров. Среди главных вопросов — роль НАТО в безопасности Европы, совместные действия с ЕС, позиция США, а также стратегическое будущее Альянса.

Владимир Зеленский имеет несколько запланированных встреч

Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в мероприятиях саммита.

У него запланирована насыщенная программа, в частности встречи с премьер-министром Нидерландов, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьером Португалии Луишем Монтенегру и выступление перед парламентом Нидерландов.

Ожидается, что темой его переговоров станет углубление оборонного сотрудничества, предоставление военной помощи, создание условий для справедливого мира и поддержка международной безопасности.

Напомним, Новини.LIVE сообщало, какие детали известны о саммите НАТО и сколько средств потратят на его проведение.

Также ранее в МИД сообщали, какие ожидания имеет Украина от НАТО.

Владимир Зеленский НАТО Гаага саммит Марк Рютте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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