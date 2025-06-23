Саміт НАТО в Гаазі 24 червня, головна тема — збільшення оборонних витрат до 5% ВВП

Прапори країн НАТО. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець

Вже у вівторок, 24 червня, в Гаазі розпочинається саміт НАТО. Ключовою темою якого стане збільшення оборонних витрат країн-членів до 5% ВВП.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Ймовірно, країни НАТО погодяться враховувати у межах 5% ВВП і витрати на підтримку України. Водночас остаточне рішення ухвалюватиметься окремо в перемовинах з кожною державою.

Якщо цю модель підтримають, це стане проривом у довгостроковому фінансуванні української оборони: регулярні бюджетні видатки Альянсу можуть замінити нестабільні "разові пакети".

Гаага зустрічає гостей заторами й рекордним кошторисом у €183,4 мільйона або "мільйоном євро за хвилину"— це може бути один із найдорожчих самітів НАТО в історії.

Нагадаємо, Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який пройде в Гаазі 24-25 червня. А в МЗС відповіли, чого Україна очікує від саміту НАТО.