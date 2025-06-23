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Головна Новини дня Саміт НАТО в Гаазі — чого очікувати Україні

Саміт НАТО в Гаазі — чого очікувати Україні

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 21:50
Саміт НАТО в Гаазі 24 червня, головна тема — збільшення оборонних витрат до 5% ВВП
Прапори країн НАТО. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець
Ключові моменти Чого чекати від саміту НАТО

Вже у вівторок, 24 червня, в Гаазі розпочинається саміт НАТО. Ключовою темою якого стане збільшення оборонних витрат країн-членів до 5% ВВП.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Чого чекати від саміту НАТО

Ймовірно, країни НАТО погодяться враховувати у межах 5% ВВП і витрати на підтримку України. Водночас остаточне рішення ухвалюватиметься окремо в перемовинах з кожною державою.

Якщо цю модель підтримають, це стане проривом у довгостроковому фінансуванні української оборони: регулярні бюджетні видатки Альянсу можуть замінити нестабільні "разові пакети".

Гаага зустрічає гостей заторами й рекордним кошторисом у €183,4 мільйона або "мільйоном євро за хвилину"— це може бути один із найдорожчих самітів НАТО в історії. 

Нагадаємо, Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який пройде в Гаазі 24-25 червня. А в МЗС відповіли, чого Україна очікує від саміту НАТО.

НАТО ВВП Гаага Нідерланди військова допомога війна в Україні
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
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