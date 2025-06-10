Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі — Зеленський буде присутній

Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який пройде в Гаазі 24-25 червня. Президент Володимир Зеленський буде присутній на заході.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

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Саміт НАТО в Гаазі

Тихий наголосив, що потрібна не лише участь України, але й сильні рішення цього саміту.

"Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі. Запрошений Президент України Володимир Зеленський. Це запрошення важливе. Ми вдячні за нього. І наголошуємо, що потрібна не лише участь України, але й потрібні сильні рішення цього саміту", — сказав він.

Речник МЗС додав, що для України важливе наповнення саміту, а за його підсумками зустрічі має бути сигнал сили і єдності.

Представник дипломатичного відомства підкреслив, що саміт Альянсу неможливий без участі України, оскільки війна Росії проти України є найбільшим безпековим викликом цього століття.

Раніше один із представників НАТО підтвердив, що Україна візьме участь у саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив, що візьме участь у саміті НАТО. Очікується, що він закликатиме союзників по Альянсу збільшити оборонні витрати.