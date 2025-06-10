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У МЗС сказали, чи поїде Зеленський на саміт НАТО в Гаагу

10 червня 2025 12:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі — Зеленський буде присутній
Георгій Тихий. Фото: МЗС України
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який пройде в Гаазі 24-25 червня. Президент Володимир Зеленський буде присутній на заході. 

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

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Саміт НАТО в Гаазі

Тихий наголосив, що потрібна не лише участь України, але й сильні рішення цього саміту. 

"Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі. Запрошений Президент України Володимир Зеленський. Це запрошення важливе. Ми вдячні за нього. І наголошуємо, що потрібна не лише участь України, але й потрібні сильні рішення цього саміту", — сказав він.

Речник МЗС додав, що для України важливе наповнення саміту, а за його підсумками зустрічі має бути сигнал сили і єдності.

Представник дипломатичного відомства підкреслив, що саміт Альянсу неможливий без участі України, оскільки війна Росії проти України є найбільшим безпековим викликом цього століття.

Раніше один із представників НАТО підтвердив, що Україна візьме участь у саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив, що візьме участь у саміті НАТО. Очікується, що він закликатиме союзників по Альянсу збільшити оборонні витрати.

Володимир Зеленський НАТО МЗС Гаага саміт Георгій Тихий
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