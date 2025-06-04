Україна візьме участь у саміті НАТО в Гаазі

Генсек НАТО Марк Рютте та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Один із представників НАТО підтвердив, що Україна візьме участь у саміті Альянсу, який відбудеться в Гаазі. Хоча офіційний порядок денний ще не оприлюднено, у НАТО зазначають, що відповідна інформація буде опублікована у встановлений час.

Про це Новинам.LIVE повідомило джерело в НАТО.

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Україна буде присутня на саміті в Гаазі

"Ми опублікуємо порядок денний саміту НАТО в належний час, але можемо підтвердити, що Україна буде з нами в Гаазі", — заявило джерело в Альянсі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ отримав офіційне запрошення на участь у саміті, який відбудеться 24–25 червня.

Йдеться про спеціальний захід високого рівня за участю союзників і партнерів Альянсу, де обговорюватимуться ключові питання євроатлантичної безпеки, оборонної співпраці та підтримки України в умовах триваючої російської агресії. Такий формат також дозволяє країнам-партнерам, які не є членами НАТО, брати участь у стратегічних консультаціях.

Нагадаємо, джерела Bloomberg повідомили, що у НАТО країнам, які долучилися до Альянсу, ставлять нові обов'язкові умови.

Також стало відомо, чи буде присутній на саміті президент США Дональд Трамп.