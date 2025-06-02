Запрошення України на саміт НАТО - Зеленський про деталі

Україну офіційно запросили на саміт НАТО в Гаазі — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нашу державу офіційно запросили на саміт НАТО. Він відбудеться 24–25 червня в Гаазі.
Про це український лідер заявив після зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.
Що відомо про запрошення України на саміт НАТО
"У нас була зустріч з генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо", — наголосив глава держави.
За словами президента, міністр з питань зовнішньополітичного співробітництва Андрій Сибіга обговорюватиме з колегами інфраструктурні питання та можливі результати участі України в саміті.
Участь України у заході стане черговим кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відвідав Вільнюс — столицю Литви, де проходить ключовий міжнародний саміт. Серед його учасників — новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Крім того, у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступили із спільною заявою, у якій зосередять увагу на повномасштабній агресії Росії проти України. Їхній виступ став важливим сигналом міжнародної підтримки на тлі триваючої війни.
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