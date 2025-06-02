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Украину официально пригласили на саммит НАТО в Гааге — Зеленский

2 июня 2025 23:49
Анастасия Писаненко - редактор
Приглашение Украины на саммит НАТО - Зеленский о деталях
Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство официально пригласили на саммит НАТО. Он состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом украинский лидер заявил после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса.

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"У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, министр по вопросам внешнеполитического сотрудничества Андрей Сибига будет обсуждать с коллегами инфраструктурные вопросы и возможные результаты участия Украины в саммите.

Участие Украины в мероприятии станет очередным шагом на пути к евроатлантической интеграции.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вильнюс — столицу Литвы, где проходит ключевой международный саммит. Среди его участников — новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Кроме того, в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рюттевыступили с совместным заявлением, в котором сосредоточат внимание на полномасштабной агрессии России против Украины. Их выступление стало важным сигналом международной поддержки на фоне продолжающейся войны.

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