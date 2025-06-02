Приглашение Украины на саммит НАТО - Зеленский о деталях

Украину официально пригласили на саммит НАТО в Гааге — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство официально пригласили на саммит НАТО. Он состоится 24-25 июня в Гааге.
Об этом украинский лидер заявил после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Что известно о приглашении Украины на саммит НАТО
"У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", — подчеркнул глава государства.
По словам президента, министр по вопросам внешнеполитического сотрудничества Андрей Сибига будет обсуждать с коллегами инфраструктурные вопросы и возможные результаты участия Украины в саммите.
Участие Украины в мероприятии станет очередным шагом на пути к евроатлантической интеграции.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вильнюс — столицу Литвы, где проходит ключевой международный саммит. Среди его участников — новоизбранный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Кроме того, в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рюттевыступили с совместным заявлением, в котором сосредоточат внимание на полномасштабной агрессии России против Украины. Их выступление стало важным сигналом международной поддержки на фоне продолжающейся войны.
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