Саміт НАТО в Гаазі 24–25 червня — Трамп підтвердив свою участь

Стало відомо, чи братиме Трамп участь у саміті НАТО в Гаазі
Президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у саміті НАТО, який пройде 24–25 червня в Гаазі. Американський лідер планує поставити перед союзниками чітке завдання — збільшити витрати на оборону.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.
Участь Трампа у саміті НАТО
Левітт офіційно підтвердила участь американського лідера у саміті Північноатлантичного альянсу у Гаазі.
"Я підтверджую, що Трамп поїде на саміт НАТО", — сказала Левітт журналістам.
За її словами, американський лідер планує поставити перед союзниками чітке завдання — збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту. Із них 3,5% мають бути спрямовані безпосередньо на військові потреби, а решта 1,5% — на інші елементи безпеки: зокрема, модернізацію інфраструктури, кіберзахист та підвищення цивільної готовності.
Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україну офіційно запросили на саміт НАТО.
Також ми писали, що Північноатлантичний альянс закликав держави-члени в Європі суттєво наростити кількість наземних сил протиповітряної оборони на тлі зростаючої загрози з боку Росії.
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