Саммит НАТО в Гааге 24-25 июня - Трамп подтвердил свое участие

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Американский лидер планирует поставить перед союзниками четкую задачу — увеличить расходы на оборону.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

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Левитт официально подтвердила участие американского лидера в саммите Североатлантического альянса в Гааге.

"Я подтверждаю, что Трамп поедет на саммит НАТО", — сказала Левитт журналистам.

По ее словам, американский лидер планирует поставить перед союзниками четкую задачу — увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта. Из них 3,5% должны быть направлены непосредственно на военные нужды, а остальные 1,5% — на другие элементы безопасности: в частности, модернизацию инфраструктуры, киберзащиту и повышение гражданской готовности.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину официально пригласили на саммит НАТО.

Также мы писали, что Североатлантический альянс призвал государства-члены в Европе существенно нарастить количество наземных сил противовоздушной обороны на фоне растущей угрозы со стороны России.