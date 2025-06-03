Саммит НАТО в Гааге 24-25 июня - Трамп подтвердил свое участие

Стало известно, будет ли Трамп участвовать в саммите НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое участие в саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Американский лидер планирует поставить перед союзниками четкую задачу — увеличить расходы на оборону.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
Участие Трампа в саммите НАТО
Левитт официально подтвердила участие американского лидера в саммите Североатлантического альянса в Гааге.
"Я подтверждаю, что Трамп поедет на саммит НАТО", — сказала Левитт журналистам.
По ее словам, американский лидер планирует поставить перед союзниками четкую задачу — увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта. Из них 3,5% должны быть направлены непосредственно на военные нужды, а остальные 1,5% — на другие элементы безопасности: в частности, модернизацию инфраструктуры, киберзащиту и повышение гражданской готовности.
Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украину официально пригласили на саммит НАТО.
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